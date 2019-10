Ausbau der E-Ladestellen in Wien schreitet voran

Von 1.000 geplanten E-Ladestellen in Wien konnte bereits die Hälfte in Betrieb genommen werden.

Bis Ende 2020 will Wien 1.000 öffentliche Ladestellen für E-Fahrzeuge errichtet haben. Die Hälfte hat die Stadt bereits geschafft. Am Freitag eröffneten Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) und Wien-Energie-Geschäftsführer Michael Strebl offiziell Nummer 500. Sie befindet sich in Favoriten, nahe des Hauptbahnhofs. Zum Jahresende soll es dann schon 630 Stellen geben.

Halbzeit bei Ausbau von E-Ladestellen in Wien

1.000 Ladestellen entsprechen aber nicht 1.000 Tankstellen. Denn pro Standort gibt es zwei Ladestecker - macht in Summe somit 500 Tankstellen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur betrifft alle 23 Bezirke. Ab Ende kommenden Jahres wird es dann alle 400 Meter eine E-Zapfsäule geben. Die Wien Energie investiert insgesamt 15 Millionen Euro in das Projekt.

Seit Beginn der Offensive wurde laut Wien Energie an allen bisher in Betrieb genommenen Standorten mehr als 75.000 Mal getankt. In Summe waren es gut eine Million Kilowattstunden, was dem Jahresstromverbrauch von rund 430 Haushalten entspricht.