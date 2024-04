Aus Nest gewehte Waldohreule erholt sich in EGS Haringsee

Vor kurzem ist eine kleine Waldohreule durch Sturm aus ihrem Nest geweht worden. Nun wird sie im EGS Haringsee versorgt.

Passanten fanden das Baby stark unterkühlt am Boden liegend in einem Garten in Kopfstetten in Eckartsau und brachten es in die Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee, wo es nun versorgt wird. Mittlerweile habe sich das Tier "schon etwas erholt und frisst das angebotene Futter auch begeistert", sagte EGS-Leiter Hans Frey laut Aussendung von Vier Pfoten am Freitag.