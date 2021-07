Aus nach 25 Jahren: Darum schmeißt der Manager von Britney Spears jetzt hin

Larry Rudolph hat Britney Spears 25 Jahre lang gemanagt, doch jetzt hat er seine Kündigung eingereicht. Der Grund dafür dürfte Fans der Sängerin aufhorchen lassen.

Larry Rudolph fühlt sich nicht mehr gebraucht, denn laut ihm will sich Britney Spears zur Ruhe setzen. Der Manager teilte seine Entscheidung in einem Brief an Britneys Vater Jamie und ihre Betreuerin Jodi Montgomery mit. Darin heißt es unter anderem, dass er seit über zweieinhalb Jahren nicht mit der Sängerin gesprochen hat.