Aus für Waldviertelautobahn: Projekt wird nicht umgesetzt

Das seit mehreren Jahren geplante Projekt einer Waldviertelautobahn wird nun doch nicht in die Umsetzungsphase gehen.

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kündigten am Dienstag stattdessen bis 2035 insgesamt 1,35 Milliarden Euro an Investitionen in den Ausbau der Bahninfrastruktur im Wein- und Waldviertel an.