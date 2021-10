Aus für Telefonzellen besiegelt

Die Nutzung der Telefonzellen in Österreich ging in den letzten zehn Jahren fast gänzlich zurück. Nun werden sie nicht einmal mehr im Telekomgesetz erwähnt.

Die kürzlich beschlossene Novelle des Telekomgesetzes bringt das endgültige Ende der Telefonzellen, berichtet der "Kurier". In der Novelle kämen die Telefonhüttln schlicht nicht mehr vor.

Neues Telekomgesetz besiegelt Ende der Telefonzellen

In den vergangenen zehn Jahren, also schon mitten im Handyboom, sei die Nutzung noch einmal um 97 Prozent zurück gegangen. Noch gibt es 11.000 Telefonzellen in Österreich, betrieben werden sie von A1.