Aus der Römerzeit: Stadttorreste vor Meinl am Wiener Graben freigelegt

Archäologischer Fund vor dem Einkaufstempel: Beim Meinl am Graben in der Wiener City sind Reste eines Stadttors aus der Römerzeit freigelegt worden. Die gefundenen Steine stammen vom ehemals südlichen Tor des Legionslagers Vindobona. Sie werden restauriert und untersucht, die Erkenntnisse sollen ab 2023 in die neue Dauerausstellung des bis dahin renovierten und erweiterten Wien Museums einfließen.