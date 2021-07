Aus BVT wird DSN: Reform im Nationalrat beschlossen

Mit breiter Mehrheit hat der Nationalrat die Reform des krisengeschüttelten österreichischen Verfassungsschutzes beschlossen. Aus dem BVT wird die DSN ("Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) mit strikter Trennung der beiden Bereiche.

Neuaufstellung des Verfassungsschutzes beschlossen

Seitens der Opposition merkte Reinhold Einwallner (SPÖ) kritisch an, dass die breite Beteiligung des Parlaments nicht von Anfang an gegeben gewesen sei. Erst der Terroranschlag in Wien am 2. November des Vorjahres habe dies beschleunigt. Dennoch freute er sich über den nunmehrigen "Meilenstein in der parlamentarischen Kontrolle". Nun gehe es um eine Abkehr von der Personalpolitik der vergangenen Jahrzehnte und das Rückgewinnen des Vertrauens der internationalen Partnerdienste.