Aus Alt mach Neu: Sting revitalisiert Songs für neues Album

Ab 24. Mai ist das neue Album von Sting im Handel erhältlich. Auf "My Songs" finden sich alte Klassiker in neuem Gewand.

Altes neu gewandet kündigt Sting für den 24. Mai an: “My Songs” (A&M) umfasst eine Zusammenstellung von Solo- und Police-Klassikern, mit der Besonderheit, dass sämtliche Nummern modernisiert und neu aufgenommen wurden: “‘My Songs’ ist mein Leben in Liedern, einige davon rekonstruiert, umgebaut, umgemodelt, aber alle mit einem zeitgemäßen Fokus”, erklärt der Brite auf seiner Website.

Sting revitalisiert sein Liedgut für neues Album “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Fragile” und weitere zwölf Kompositionen kamen “unters Messer”, im Booklet verrät Sting jede einzelne Entstehungsgeschichte dazu. In der Deluxe-Variante gibt’s auch noch ausgewählte Live-Versionen draufgepackt.

Die gleichnamige Tour startet am 28. Mai in Paris, Revitalisierungsabende finden hierzulande am 4. Juli in der Grazer Messe und am 5. Juli auf Burg Clam in Oberösterreich statt.