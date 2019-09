August: Kräftiges Passagier-Plus am Flughafen Wien

Im August konnte der Flughafen Wien wieder kräftige Zuwächse bei den Passagierzahlen erzielen. Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im August um 12,0 Prozent, nach Osteuropa um 19,9 Prozent.

Die Flughafen Wien AG hat heuer im August kräftige Zuwächse bei den Passagierzahlen verzeichnet, wobei der Anstieg aber leicht unter dem Juli geblieben ist. Am Standort Wien-Schwechat stieg das Passagieraufkommen im August im Jahresabstand um 13,2 Prozent auf 3,151.020 Reisende, in der gesamten Gruppe um 12,0 Prozent auf 4,068.110.

Passagierzahl wuchs um 17,6 Prozent

Kumuliert von Jänner bis August wuchs die Passagierzahl der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 17,6 Prozent auf beinahe 26,3 Millionen Reisende, in Wien-Schwechat waren es 20,9 Prozent auf knapp 21,0 Millionen, wie das börsennotierte Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa um 12 Prozent gestiegen



Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im August um 12,0 Prozent, nach Osteuropa um 19,9 Prozent. In den Fernen Osten wurde ein Zuwachs um 11,2 Prozent verzeichnet, in den Nahen und Mittleren Osten gab es nur ein kleines Plus von 1,1 Prozent. Nach Nordamerika wurden um 29,7 Prozent mehr Passagiere verzeichnet, nach Afrika um 18,5 Prozent mehr.