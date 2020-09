August: 75% weniger Passagier am Flughafen Wien

Die Coronakrise macht der Luftfahrtbranche weiterhin schwer zu schaffen. Im August waren 75 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Wien als im Vergleich zum Vorjahr.

"Zaghafte" Erholung geortet

Bei den Flugbewegungen in Wien-Schwechat gab es im August ein Minus von knapp 58 Prozent, teilte der Flughafen am Freitag in einer Aussendung mit. Die Airportmanager orten im Vergleich zum Vormonat aber eine "zaghafte" Erholung. Im Juli sank das Passagieraufkommen am Flughafen Wien noch um 82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf rund 576.000 Reisende.