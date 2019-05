Augmented Reality und 3D: Wiener Linien präsentieren neue "U2xU5 in 3D"-App

Die Wiener Linien informieren bereits jetzt ihre Kunden über das zukünftige U-Bahn-Netz und zwar in 3D. Die App „U2xU5 in 3D“ zeigt zukünftige U-Bahn-Stationen des Linienkreuzes.

Mit einer neuen App „U2xU5 in 3D“ der Wiener Linien können die Wiener schon heute das U-Bahn-Netz der Zukunft erkunden – in 3D und auch als Augmented Reality. Mit der U2xU5-App können sich alle Interessierten bereits heute sechs Stationen vom zukünftigen Linienkreuz einfach und bequem am Handy anschauen.