Augenkrankheit Grauer Star kann mit Virtual-Reality-Brille erlebt werden

Forscher der TU Wien entwickelten eine Virtual-Reality (VR)-Brille, mit der sich Grauer Star simulieren lässt. So sollen Probleme, die die Augenkrankheit mit sich bringen, besser nachvollzogen werden können.

Eine Brille hilft üblicherweise, das Sehvermögen zu verbessern. Nicht so die Virtual-Reality (VR)-Brille aus dem Computergrafik-Labor der Technischen Universität (TU) Wien: Mit ihr sieht man so wie Menschen, die an Grauem Star leiden. Die Forscher hoffen, dass man damit besser versteht, welche Probleme Grauer Star mit sich bringt, und etwa Gebäude besser planen kann, teilte die TU am Montag mit.