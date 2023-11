Auftritt von rechtem Publizisten sorgte für Proteste vor Uni Wien

Am Freitag hat der rechte deutsche Verleger und Publizist Götz Kubitschek vor der Universität Wien für Proteste gesorgt. Circa 200 Gegendemonstranten haben eine Kundgebung von etwa 60 Burschenschaftern, Identitären und anderen Personen aus dem rechten Spektrum gestört. Kurz vor dem Auftritt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einigen Gegendemonstranten, Kubitschek und seinen Begleitern.

Der rechte Publizist Götz Kubitschek wurde vom RFS, dem Ring Freiheitlicher Studenten, ursprünglich zu einer Podiumsdiskussion an der Universität eingeladen. Jedoch wurde diese von der Hochschule untersagt, da bei der Anmeldung nicht angegeben wurde, dass Kubitschek als Redner auftreten sollte. Daraufhin wurde der Auftritt an einen öffentlichen Ort verlegt - konkret auf die Stiegen vor der Universität.

Polizei sperrte Ring wegen Protesten gegen rechten Publizisten vor Uni Wien

Wiener Polizei bestätigte vorläufige Festnahmen bei Protesten

Die Gruppe "Aktion451", benannt nach dem Roman "Fahrenheit 451", der sich mit dem Thema des eigenständigen Denkens in einer autoritären Gesellschaft auseinandersetzt, wurde offiziell zur rechten Kundgebung eingeladen. Die Gruppe betrachtet die Hochschulen als autoritär, da sie behaupten, dass ihre Meinungen dort nicht zugelassen werden. Kubitschek äußerte den Wunsch, über den Roman zu sprechen, betonte jedoch, dass es an den Universitäten nicht um den Inhalt, sondern eher darum gehe, wer sprechen darf und wer nicht. Aus diesem Grund rief er dazu auf, "Lesezirkel" an den Universitäten zu gründen, die den Titel des Romans tragen sollten. Bei der Kundgebung wurde auch angekündigt, dass man den Platz an den Universitäten zurückerobern wolle.