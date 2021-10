Aufträge: Negativ-Trend bei Friseuren, Positiv-Trend bei Metallern

Das 1. Halbjahr 2021 hatte für Gewerbe und Handwerk nicht die gleiche Entwicklung bei den Auftragseingängen im Gepäck.

Besonders gut lief es für Metalltechniker (plus 13 Prozent), Kunststoffverarbeiter (11,5 Prozent) und Mechatroniker (10,5 Prozent), schlecht für Friseure (minus 16,1 Prozent), Mode und Bekleidungstechnik (10 Prozent) und Kunsthandwerk (6,8 Prozent). Die grundsätzlich positive Entwicklung ist auf das gute 2. Quartal zurückzuführen, so die KMU Forschung Austria.

Gärtner orten schlechte Chancen

Für das letzte Quartal des heurigen Jahres zeigen die Daten der KMU Forschung Austria wieder einen Rückgang des Saldos der Erwartungen für den Auftragseingang auf neun Prozentpunkte. Interessant dabei: Bei den konsumnahen Branchen wird sogar ein leichtes Plus prognostiziert. Deutlich rückläufig im Gesamtsektor Gewerbe und Handwerk - nach einem starken Plus im 2. Quartal - sind die Erwartungen für den Personalbedarf, auch wenn sie noch immer klar im Plus liegen (plus fünf Prozent zum Vorquartal).