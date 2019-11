Auftakt Seisenbacher-Prozess in Wien: "Ich bin nicht schuldig"

Am Montag startete der Prozess gegen den zweifachen Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen in Wien. "Ich bin nicht schuldig", gab er zu Beginn seiner Einvernahme zu Protokoll.

Seisenbacher: "Ich bin nicht schuldig"

Lehofer zeigte sich in seinem Eröffnungsvortrag von der Schuldlosigkeit seines Mandanten überzeugt. Er kenne Seisenbacher seit mehr als 40 Jahren: "Ich war und bin von seiner Unschuld überzeugt. Niemand, der ihn kennt, traut ihm das zu." Seisenbacher habe "mit den stärksten Männern der Welt gekämpft", betonte Lehofer: "Es hat ihm in keinster Weise an Frauen gemangelt. Er passt in keinster Weise in das Schema derer rein, die sich an Kindern vergreifen."