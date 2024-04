Auftakt des Wienerliedfestivals wean hean 2024

"Schon beim Eröffnungskonzert des weanhean Festivals im Otto Wagner Areal hören wir heute, wie vielschichtig Wiener Musik ist”, erläutert Daniela Fuchs, Geschäftsleiterin des Wiener Volksliedwerks, die Ausrichtung des Wienerliedfestivalsweanhean. "

Wienerliedfestival präsentiert reiches musikalisches Angebot

Zur Eröffnung des Festivals betont Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft in Wien: "In Österreich gibt es ein unglaublich reiches musikalisches Angebot - von Klassik und Volksmusik über Schlager und Austropop bis hin zu Wienerliedern und Hip Hop. Musik schafft es, in uns direkt und unmittelbar Emotionen auszulösen. Umso mehr freut es mich, dass das Festival wean hean das Wienerlied zelebriert und dabei Brücken baut: durch einen kostenfreien Festivalauftakt, die Bespielung unterschiedlichster Orte in unserer Stadt und die Verbindung von Wiener Tradition und aktuellen Musikströmungen. Mit großer Vorfreude sehe ich der Eröffnung im Otto Wagner Areal entgegen und auf klangvolle Stunden des Wienerlieds in den kommenden Wochen!"