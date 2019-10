Aufstockungen mit Holz auf drei Wiener Wohnbauten: Startschuss für proHolz Student Trophy 2020

Am heutigen Dienstag fand die Kick-Off-Veranstaltung für die proHolz Austria Student Trophy 2020 statt. Gesucht werden Aufstockungen mit Holz für bestehende Wiener Wohnbauten.

proHolz Austria: Wettbewerbsaufgabe am Puls der Zeit

"Mit einer Wettbewerbsaufgabe am Puls der Zeit, die sich der Frage nach Wohnraumschaffung in wachsenden Städten widmet, wenden wir uns an die nächste Generation der Planer. Holz ist als leichtes Baumaterial mit hohem Vorfertigungsgrad prädestiniert für Aufstockungen. Es wächst nach und bindet CO2 dauerhaft. Damit liefert Holz Antworten auf Klimaschutz und Ressourcenschonung gleich mit", sagt der Obmann von proHolz Austria Richard Stralz.

"Wien wächst rasant an Einwohnern, nicht aber an Fläche. Weiterbauen am Bestand ist wesentlicher Teil unserer Strategie zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum. Gerade Wiens zahlreiche Gemeindebauten aus der Nachkriegszeit bieten hier große Potentiale. Daher sind wir an systemhaften, übertragbaren Lösungen für Aufstockungen auf diese Gebäude interessiert", so Magistrationsdirektion Bauten und Technik der Stadt Wien Andreas Meinhold.