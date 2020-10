Wirtschaftsministerin Schramböck hat eine Aufstockung der Investitionsprämie angekündigt. Es sollen zumindest 3 Mrd. Euro zur Verfügung stehen.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) kündigt im Magazin "News" eine Aufstockung der Investitionsprämie für Betriebe auf zumindest 3 Mrd. Euro an. Der dafür genehmigte Rahmen von 2 Mrd. Euro sei mit mehr als 1,92 Mrd. Euro schon fast ausgeschöpft. "Die Details werden noch mit dem Finanzministerium diskutiert, dann braucht es noch die Zustimmung des Parlaments und des Bundesrats und mit Dezember könnte es dann so weit sein", so Schramböck laut "News"-Vorabbericht.