Aufstellung neuer mobiler WC-Anlagen am Wiener Donaukanal

Der Wiener Donaukanal ist ein beliebter Treffpunkt in Wien. Mit dem anbrechenden Frühling wird wieder mit vermehrtem Andrang gerechnet - deshalb sollen mobile WC-Anlagen aufgestellt werden.

Der Wiener Donaukanal hat sich während der Coronapandemie zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Der Andrang ist nicht zuletzt deswegen groß, da die klassische Nachtgastronomie geschlossen hat. In der nun kommenden wärmeren Jahreszeit wird erneut mit intensiver Nutzung des Ufers gerechnet. Um die Infrastruktur dort zu verbessern, werden an drei Standorten neue mobile WC-Anlagen aufgestellt. Das berichtete ein Sprecher der Bezirksvorstehung Leopoldstadt am Freitag der APA.