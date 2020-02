Aufruf zur Einhaltung der Hausordnung: Wiener Wohnen wirbt mit Videos im Comedy-Stil

Fast 500.000 Wiener leben im Gemeindebau. Um ein reibungsloses Zusammenleben zu ermöglichen, ist es wichtig die Hausordnung einzuhalten. Diese wird nun mit Videos im Comedy-Stil beworben.

Hausordnung mit Humor im Bewusstsein verankern

Für ein gutes Miteinander müssen sich alle an die Regeln halten. Wiener Wohnen wird sich daher in Zukunft noch stärker für die rigorose Einhaltung der Hausordnung einsetzen. Mit ganz konkreten Maßnahmen wie etwa Müll- und Lärmplanquadraten, aber eben auch niederschwellig und mit Humor und Augenzwinkern", so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Insbesondere will man auf die genannten Kritikpunkte der Mieter eingehen.