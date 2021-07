Aufregung um deutsche "Billig-Eier" bei Diskonter Penny

Eine Welle der Empörung hat am Donnerstag der Verkauf von "Billig-Eiern deutscher Herkunft" bei einem heimischen Diskonter des Rewe-Konzerns ausgelöst.

Kritik an Diskonter Penny für Verkauf von Eiern aus Deutschland

Bemühungen der heimischen Geflügelbranche untergraben, die Österreicher mit Eiern zu versorgen, die aus heimischer Haltung seien, kurze Transportwege und gute Haltung hätten, so Titschenbacher. Seit dem Ausstieg aus der Käfighaltung in Österreich hätten die Geflügelbauern ihre Hausaufgaben gemacht und mit großem finanziellem Aufwand die Haltung tierfreundlich umgebaut. Der Lebensmittelhandel wiederum habe sich dazu bekannt, diesen Weg durch den Verzicht auf Frischeiimporte mitzugehen, so Titschenbacher. Diesen Weg nun zu verlassen sei nicht nur unverständlich, sondern auch ein Untergraben von Umwelt- und Tierschutzstandards.

Mit Importware Preis für österreichische Eier unterboten

Die Verbraucher könnten nun nicht mehr wie in den vergangen zehn Jahren darauf vertrauen, hierzulande nach dem hiesigen Standard zu bekommen, kritisierte der Konsumenten-Informationsverband Land schafft Leben. "Für 1,29 Euro bekommt man bei Penny aktuell zehn Eier aus Bodenhaltung, die in Deutschland gelegt und in den Niederlanden abgepackt wurden", so Obmann Hannes Royer. "Es ist ein Wahnsinn, was da gerade passiert. Alle reden vom Klimaschutz und dann werden Eier über 1.000 Kilometer weit in die heimischen Supermärkte gebracht." Am Kassenbon werde aber zehn Jahre "Ich bin Österreich" gefeiert. Im Geschäft seien die Billig-Eier aus dem Ausland kaum von den Heimischen zu unterscheiden. "Hier wird das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten massiv missbraucht", wirft Royer dem deutschen dem Rewe-Konzern vor, der hierzulande auch mit Billa, Billa plus und Bipa vertreten ist.