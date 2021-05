Auffahrunfall auf A1 in NÖ: 38-Jährige schwer verletzt

Am Mittwoch kam es auf der A1 im Bezirk Melk zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde eine 38-jährige Frau schwer verletzt.

Ein Auffahrunfall auf der Westautobahn (A 1) in Pöchlarn (Bezirk Melk) hat am Mittwochnachmittag eine Schwerverletzte gefordert. Ein Pkw war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in das Heck eines Sattelschleppers gekracht. Die 38 Jahre alte Beifahrerin in dem Auto musste von der Feuerwehr befreit werden. "Christophorus 15" flog das Opfer ins Universitätsklinikum St. Pölten.