Aufenthaltstitel verkauft: Beamter in Wiener Neustadt vor Gericht

Am 27. September muss sich jener Beamte vor Gericht verantworten, der Aufenthaltstitel an Flüchtlinge verkauft haben soll. Die Vorwürfe lauten Amtsmissbrauch und Bestechung.

Am Landesgericht Wiener Neustadt startet am 27. September ein Prozess um den mutmaßlichen Verkauf von Aufenthaltstiteln an Flüchtlinge. Die Anklage richtet sich gegen 51 Beschuldigte, die Vorwürfe lauten Amtsmissbrauch und Bestechung. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Anberaumt sind 17 Verhandlungstage, teilte das Landesgericht am Donnerstag auf Anfrage mit.