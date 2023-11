Aufbauarbeiten für Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf laufen

Die Vorbereitungen für das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf im Südburgenland laufen bereits auf Hochtouren.

"Specialdays" in Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf

Als Teil der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Walt Disney Company werden auch Mickey und Minnie Mouse auftreten. An den sogenannten "Specialdays" werden verschiedene thematische Figuren das 5.000 Quadratmeter große Gelände besuchen. Mickey und Minnie Mouse werden beispielsweise am Eröffnungstag und am 15. Dezember auftreten, die "Eiskönigin"-Familie am 22. Dezember. Die Besucher werden unter anderem vom Grinch, Spongebob und einem Minion begrüßt. Es sind auch Auftritte von Musikern wie der Eurovision Song Contest-Teilnehmerin Anita Wagner am 3. Dezember geplant.