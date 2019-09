Auf Sonne folgt Regen: Kaltfront zieht über Österreich

Das Wochenende verläuft noch einmal hochsommerlich warm, doch schon ab Montag leitet eine markante Kaltfront einen nachhaltigen Wetterumschwung ein.

Der meteorologische Sommer endet an diesem Wochenende und noch einmal zeigt er sich von seiner besten Seite: Viel Sonnenschein und bis zu 33 Grad stehen am Programm, Gewitter beschränken sich hauptsächlich aufs Bergland.

Perfektes Badewetter am Wochenende

Wer kann, sollte dieses Wochenende nutzen. Der Samstag hat verbreitet 10 bis 12 Sonnenstunden zu bieten, lokale Wärmegewitter entwickeln sich am Nachmittag nur vom Arlberg bis zur Koralpe, im Flachland bleibt es sowieso trocken. Mit 26 bis 32 Grad wird es überall warm, bestes Badewetter also.

Am Sonntag ändert sich zunächst nur wenig. Wieder gibt es viel Sonnenschein bei meist nur lockeren Quellwolken, diese wachsen inneralpin aber doch häufiger zu Schauern und Gewittern an als tags zuvor. „Vor allem in Vorarlberg und Tirol werden sie zum Abend hin immer häufiger und gehen mitunter in kräftigen Regen über, hier macht sich bereits die angesprochene Kaltfront bemerkbar“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 33 Grad, heiß wird es im Norden und Osten.