Auf Regen und Kälte folgt ruhiges Spätsommerwetter

Trotz des zu Beginn regnerischen Wetters, erwartet uns in dieser Woche ein ruhiges und warmes Spätsommerwetter und Temperaturen von bis zu 27 Grad.

Am Sonntag hat das Tief HANS für große Regenmengen gesorgt. Das Wetter soll sich aber Tag für Tag verbessern. Ab Mitte der Wcohe kündigt sich ein ruhiges Spätsommerwetter mit Temperaturen bis zu 27 Grad an.

„Während sich in Nordeuropa unbeständiges Herbstwetter einstellt, wird in Mitteleuropa der Weg frei für einen Ableger des Azorenhochs“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Wetter.

Am Dienstag lockern Restwolken und Nebelfelder am Vormittag auf und die Sonne kommt vor allem an der Alpennordseite häufig zum Vorschein. Im Osten und Süden ziehen im Tagesverlauf ein paar Wolken durch, es bleibt aber trocken und die Temperaturen steigen auf 18 bis 23 Grad.