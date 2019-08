Auf Pkw geschossen: Prozess wegen versuchten Mordes in NÖ

Ein 29-Jähriger soll während der Fahrt mit einer Pistole auf den Kopf eines weiteren Pkw-Lenkers gezielt haben.

Weil er im Mai aus Ärger über einen anderen Verkehrsteilnehmer während der Fahrt eine Pistole gezückt und auf seinen Kontrahenten geschossen haben soll, muss sich heute, Mittwoch, am Landesgericht Korneuburg ein 29-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. Das Attentat in Sierndorf ging nur deshalb glimpflich aus, weil das Projektil in der Gummidichtung der Scheibe stecken blieb.