Auf Linienbus geschossen: Ermittlungen in NÖ laufen

Die niederösterreichische Polizei ermittelt nach einem Schuss auf einen Linienbus in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln). Ein Unbekannter dürfte am 15. August auf die Fahrerkabine gefeuert haben, bestätigte die Exekutive auf Anfrage einen "Heute"-Bericht. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang mit Schüssen, die am 12. August angezeigt worden waren. Es gab keine Verletzten.