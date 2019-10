Auf frischer Tat ertappt: Mutmaßlicher Ladendieb in NÖ festgenommen

Am 16. Oktober konnte eine Zeugin einen 55-Jährigen bei einem Ladendiebstahl beobachten. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann in Bezug auf mehrere Ladendiebstähle geständig. Der Besitzer eines sichergestellten Fahrrads wird nun noch gesucht.

NÖ: Mutmaßlicher Dieb wollte Kleidung und Windeln stehlen

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren die Geschäfts-Mitarbeiter, mehrere Zeugen, sowie der 55-jährige Beschuldigte bei einem Fahrzeug mit slowakischen Kennzeichen versammelt. Der mutmaßliche Ladendieb hatte diverse Herrenoberbekleidungsstücke und drei Packungen Windeln dabei. Er wollte diese gerade in den Transporter verladen.

55-Jähriger zeigte sich bei mehreren Diebstählen geständig

Der 55-jährige Slowake zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Er wurde vorläufig festgenommen. Die gestohlenen Waren wurden an die beiden Firmen zurückgegeben. Der Beschuldigte gestand außerdem, zwischen 2. und 16. Oktober insgesamt vier Fahrraddiebstähle in Pöchlarn und mehrere Ladendiebstähle (vorwiegend Lebensmittel) in Geschäften im Raum Pöchlarn verübt zu haben. Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert von rund 3.000 Euro. Ausgenommen der Nahrungsmittel konnten sämtliche gestohlene Gegenstände sichergestellt werden. Sie wurden den Geschädigten zurückgegeben. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.