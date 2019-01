Auf der Pirsch beim 98. Jägerball in der Wiener Hofburg

Montagabend gehen die Besucher des 98. Jägerballs unter der Patronanz von Tirol in der Hofburg wieder auf die Pirsch.

Der 98. Jägerball ist einer der Höhepunkte der Wiener Ballsaison. In der Wiener Hofburg, der Spanischen Hofreitschule und der Österreichischen Nationalbibliothek gehen die Ballbesucher am 28- Jänner 2019 wieder auf die Pirsch und schwingen bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein.