Auf Baustellen spezialisiert: Polizei forscht Einbrecherbande aus

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Polizei mehrere Männer ausforschen, denen zahlreiche Baustellen-Einbrüche in Niederösterreich und dem Burgenland zur Last gelegt werden.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich - Ermittlungsbereich Diebstahl - führte ab August 2019 Ermittlungen gegen eine vorerst unbekannte Tätergruppe wegen Verdachtes der gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstähle in Baustelleneinrichtungen.

Einbrecher-Trio in NÖ auf frischer Tat ertappt

Am 9. Jänner 2020 konnten schließlich drei ungarische Staatsbürger im Alter von 31, 35 und 42 Jahren nach einem Einbruchsdiebstahl in fünf Baustellencontainer in Kottingbrunn auf frischer Tat ertappt und im Gemeindegebiet von Teesdorf bzw. Ebenfurth von der Polizei festgenommen werden.