Auch von Wien: LEVEL startet mit Flügen nach Amsterdam

Die Billig-Fluglinie LEVEL fliegt ab dem 6. April 2019 auch Amsterdam an. Direkt nach Amsterdam-Schiphol geht es von Wien, Rom, London, Lissabon, Fuerteventura, Barcelona und Mailand.

Ab dem 6. April werden Flüge von Wien nach Amsterdam zu Einführungspreisen ab 27,99 € (one way) in das Streckennetz von LEVEL aufgenommen. Tickets können ab heute, 14. März 2019, unter flylevel.com gekauft werden.