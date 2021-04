Rage Against The Machine holt seine Tour nach.

Rage Against The Machine holt seine Tour nach. ©APA/AFP/GETTY IMAGES/TRIXIE TEXTOR

Rage Against The Machine holt seine Tour nach. ©APA/AFP/GETTY IMAGES/TRIXIE TEXTOR

Auch in Wien: Rage Against The Machine holen Tour nach

Rage Against The Machine holt seine Reunion-Tour 2022 nach. Die US-Band musste ihre Reunion-Tour 2020 mit dem Finale in Wien Pandemie-bedingt absagen.

Die US-Band Rage Against The Machine ("Killing in the Name") will ihre wegen Corona ausgefallene Reunion-Tour im Frühling 2022 nachholen. "Wir sehen euch im nächsten Jahr", schrieb die Band auf Twitter und Facebook. Die Tour hätte nach neunjähriger Band-Pause eigentlich im März 2020 starten und am 12. September 2020 mit einem Konzert in Wien enden sollen, Auftritte wären u.a. auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Polen auf dem Programm gestanden.

Reunion-Tour von Rage Against The Machine

Nun wollen die vier Musiker im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Allerdings zunächst nur in den USA und in Kanada. Geplanter Start ist am 31. März 2022 in El Paso (Texas).