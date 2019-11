Auch Flughafen Wien von Lufthansa-Streik betroffen

Am Donnerstag fallen 13 Lufthansa-Flüge von und nach Wien aus.

Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter am Donnerstag und Freitag geht auch am Flughafen Wien-Schwechat nicht spurlos vorüber.

1.300 Flüge fallen aus: Auch 13 Wien-Verbindungen betroffen

Insgesamt hat die Lufthansa ja 1.300 Flüge für diese beiden Tage abgesagt. Am Donnerstag werden in Schwechat 13 Lufthansa-Flüge von und nach Wien ausfallen, erklärte Flughafen-Sprecher Peter Kleemann am Mittwochabend zur APA.