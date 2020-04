Auch Festival "Hollywood in Vienna" entfällt heuer

Auch das Filmmusikfestival "Hollywood in Vienna", das im Oktober im Wiener Konzerthaus stattfinden hätte sollem, wurden wegen der Coronakrise abgesagt.

Die geplanten Konzerte und die Gala werden auf 23. und 24. September 2021 verschoben, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.

"Hollywood in Vienna" bereits auf 2021 verschoben

Man habe sich "schweren Herzens" zur Verschiebung entschlossen, da mehrere Partner der Gala wirtschaftlich von den Maßnahmen zu Eindämmung der Pandemie betroffen und Planbarkeit und Umsetzung eines internationalen Festivals in der gegenwärtigen Lage nicht oder nur eingeschränkt möglich seien. "Weiters soll 'Hollywood in Vienna' ein unbeschwertes, positives Konzerterlebnis sein, vom dem wir weder Risikogruppen noch durch Reisebeschränkungen Betroffene ausschließen möchten", hieß es in der Aussendung.