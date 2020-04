Auch Abgeordnete sollen Gesichtsmasken erhalten

Die kommenden Parlamentssitzungen werfen die Frage auf, wie man im Hohen Haus mit Mund-und-Gesichtsschutz umgehen soll.

Kein Zwang: Gesichtsmasken sollen freiwillig getragen werden

Das Parlament setzt an sich ja schon seit einiger Zeit in der Kommunikation auch auf elektronische Presseinformation. So hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) selbst schon eine Online-Pressekonferenz abgehalten und das Angebot würde den Klubs auch zur Verfügung stehen. Diese sind bisher aber lieber in ihren Räumlichkeiten geblieben.