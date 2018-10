AUA wollte Erstazflug nicht zahlen: von OGH verurteilt

Nachdem die Austrian Airlines AG (AUA) einen Flug annulliert hat, musste eine Kundin schnellstmöglich eine Ersatz-Rückreise organisieren. Die Kosten dafür wollte die AUA jedoch nicht tragen.

AUA hätte sich um Ersatzreise kümmern müssen

Ein AUA-Abendflug von Düsseldorf nach Wien wurde gestrichen. Die Frau hatte jedoch am nächsten Tag dringende Termine, die AUA konnte ihr jedoch auch nur Flugtermine am nächsten Tag anbieten. Ihr wurde aber vorgeschlagen, sich an eine andere Fluggesellschaft zu wenden oder den Nachtzug zu nehmen. Wenn ein Flug annulliert wird, muss die Fluglinie den Ticketpreis erstatten oder eine anderweitige Beförderung zu vergleichbaren Bedingungen bereitstellen.