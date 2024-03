AUA-Streik: Hotline überlastet, Chaos bei Umbuchungen

Aufgrund eines Streiks des AUA-Personals sind seit Mitternacht alle Flüge für mindestens eineinhalb Tage gestrichen. Passagiere müssen sich auf Umbuchungen einstellen, entweder durch die AUA selbst oder in Eigenregie. Die Website und Hotline der AUA waren aufgrund des hohen Anrufvolumens überlastet und viele Passagiere waren verunsichert, wie der ORF berichtet.

Der Streik des AUA-Personals sorgt für große Unannehmlichkeiten für Passagiere. Martin S., ein Wiener Geschäftsmann, berichtete in der ORF-Sendung "Wien heute" am Mittwoch von seinen Schwierigkeiten bei der Umbuchung seines Rückflugs nach Wien.

Zahlreiche Flugausfälle: AUA-Hotline und Website überlastet

Das Anrufvolumen bei der AUA war in den letzten 24 Stunden um das 20-fache gestiegen, was zu einer Überlastung der Website und Hotline führte. Michael Trestl, CCO im Vorstand der AUA, erklärt, dass die meisten betroffenen Passagiere bereits kontaktiert wurden und der Rest folgen wird. Ein Großteil der Passagiere konnte auf alternative Flüge innerhalb der Lufthansa-Gruppe oder mit Partner-Fluggesellschaften umgebucht werden. Jedoch gibt es auch Fälle, in denen eine Reise erst am nächsten Tag möglich ist.