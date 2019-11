AUA-Sparpaket: Betriebsrat will nicht mit Streik drohen

Nach der Nachricht des Sparpakets bei der AUA will der Betriebsrat nicht mir Kampfmaßnahmen drohen. "Im Moment wüssten wir nicht, wogegen wir streiken sollen", so der Vorsitzende.

Die AUA plant ein Sparpaket, dem 700 bis 800 Jobs zum Opfer fallen sollen, also ein Zehntel aller Arbeitsplätze. Alfred Junghans, Vorsitzender des Betriebsrats Boden bei der AUA, will erst einmal auf Details warten, bevor er über Kampfmaßnahmen nachdenkt. "Im Moment wüssten wir nicht, wogegen wir streiken sollen", so Junghans im "ORF-Morgenjournal".

AUA-Betriebsrat: Streik steht nicht im Raum



"Es hat Gespräche gegeben, es wurde uns die Marschrichtung vorgestellt", so Junghans zu seinem Informationsstand. Für das Umbauprogramm werde ein Zeitraum von 2 Jahren angenommen, "da kann man damit operieren". Der Betriebsrat "versucht in sozialpartnerschaftlicher Art und Weise vorwärts zu kommen. Ich würde im Moment Streik oder dergleichen gar nicht in den Raum stellen. Wir erwarten die Dinge die da auf den Tisch kommen." Es gehe um die Art der Umsetzung und den Umgang miteinander, "und dann werden wir relativ rasch die nötigen Maßnahmen beschließen, so das überhaupt nötig ist".