AUA-Rettungspaket: Details der Sparmaßnahmen bei Bodenpersonal umstritten

Der Betriebsrat und das AUA-Management feilschen um die Details des Bordpersonal-Sparpakets. "Auf den letzten Metern der Umsetzung drohen wir nun zu scheitern, weil sich das Management an einzelne Bedingungen, die ausgemacht waren, nicht mehr gebunden fühlt", wird kritisiert.

Der Betriebsrat und das AUA-Management feilschen um die Details des Bordpersonal-Sparpakets. Die Belegschaftsvertreter warnten am Dienstag in einer Aussendung davor, dass die Umsetzung der Sparmaßnahmen in Gefahr sei. Strittig ist der Ersatz von Stammpersonal durch Fremdpersonal.