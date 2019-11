AUA muss 100 Millionen Euro einsparen

Bei den Austrian Airlines (AUA) geht der Preiskampf gegen Billig-Fluggesellschaften an die Substanz. Jetzt wollen 100 Mio. Euro eingespart werden, wie "Die Presse" unter Berufung auf Airlinekreise schreibt.

100 Mio.-Einsparung: "Maßnahmen bei Personal- und Sachkosten"

AUA-Crew-Stützpunkte in den Bundesländern aufgelassen

Weiters würden, wie angekündigt, die Crew-Stützpunkte in den Bundesländern aufgelassen. Die deutsche Lufthansa übernehme die Deutschland-Flüge aus den Bundesländern. Parallel dazu sollen die Kräfte in Wien gebündelt werden: Die AUA übernimmt den Angaben zufolge die vier in Wien stationierten Flugzeuge samt Personal der Lufthansa-Tochter Eurowings, deren Wien-Basis de facto aufgelöst werde.

Im ersten Halbjahr flog die AUA heuer Verluste in Höhe von 53 Mio. Euro ein. Für das Gesamtjahr war man im Juli noch von einem "knapp positiven Ergebnis", also einem kleinen Gewinn, ausgegangen. Der Mutterkonzern Lufthansa hatte der AUA aber mindestens 100 Mio. Euro Gewinn pro Jahr vorgeschrieben, damit Investitionen in die Flotte finanziert werden können. Dieses Ziel wurde noch nie ganz erreicht, in den Vorjahren war man aber mit 93 Mio. bzw. 83 Mio. Euro knapp dran.