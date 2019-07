AUA: Mehr als 6,7 Millionen Passagiere im ersten Halbjahr

Die AUA kann sich im ersten Halbjahr 2019 über einen starken Zuwachs bei den Passagierzahlen freuen. Die Auslastung stieg um 2,3 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent.

Billige Flugtickets haben der Austrian Airlines (AUA) im ersten Halbjahr 2019 starke Zuwächse bei den Passagierzahlen beschert. Die Lufthansa-Tochter beförderte von Jänner bis Juni mehr als 6,7 Millionen Fluggäste. Das ist ein Plus von 5,9 Prozent, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, wie die AUA am Donnerstag mitteilte. Die Auslastung stieg um 2,3 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent.

Die AUA stemmt sich am Flughafen Wien momentan mit günstigen Flugtickets gegen den Preiskampf der Billigfluglinien. Während die Passagierzahlen der rot-weiß-roten Airline stark steigen, belastet der Konkurrenzdruck aber die Ergebnisse. Umsatz und Gewinn für das erste Halbjahr will die AUA am 30. Juli bekanntgeben. Im ersten Quartal war das Ergebnis tiefrot.