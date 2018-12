AUA: Maximal zehn Flugbegleiter auf Langstrecken

Bisher hatte die AUA zwölf Crewmitgliede bei Langstrecken. Die Fluggesellschaft reduziert die Anzahl auf nur zehn Flugbegleiter.

Die Austrian Airlines (AUA) deckelt die Anzahl der Flugbegleiter auf der Langstrecke künftig auf maximal zehn. Auf den Flügen nach Shanghai, Tokio und Los Angeles waren bisher zwölf Crewmitglieder in der Flugzeugkabine im Einsatz. Auf kürzeren Interkontinentalflügen mit der Boeing 777, dem größten Flugzeug der AUA, stockt die Fluglinie die Besatzung von neun auf zehn Kabinenmitarbeiter auf. Die betrifft beispielsweise die Routen an die US-Ostküste, wie die AUA am Mittwoch auf APA-Anfrage erklärte.