AUA-Maschine musste wegen Hydraulik-Problemen umkehren

Eine Maschine der AUA, die von Wien nach Larnaka in Zypern fliegen sollte, ist am Mittwochabend zum Flughafen nach Schwechat zurückgekehrt. Wie eine Sprecherin der Airline am Donnerstag der APA auf Anfrage berichtete, wurde im Cockpit ein Problem mit der Hydraulik angezeigt.