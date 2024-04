AUA-KV-Verhandlungen: Bordpersonal stimmt gegen Angebot

Mit deutlicher Mehrheit haben die gewerkschaftlich organisierten Mitglieder des Bordpersonal das Angebot der AUA abgelehnt. Nun drohen Streiks.

90 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder lehnten das AUA-Angebot ab

AUA will sich Gedanken über die Zukunftsfähigkeit von Austrian machen

"Da es weiterhin keinen Abschluss gibt und wir mit weiteren Kampfmaßnahmen rechnen müssen, werden wir uns in den kommenden Tagen intensive Gedanken über die Zukunftsfähigkeit von Austrian machen", kommentierte die AUA das Ergebnis der Abstimmung. Kritik gab es aber auch am Abstimmungsprozess, bei dem nur vida-Mitglieder des Bordpersonals zugelassen waren: Es sei eine "Fake-Befragung", die weder transparent noch repräsentativ sei, merkte WKÖ-Luftfahrtchef - und Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner schon vor Veröffentlichung des Ergebnisses an. "Eine derartig manipulative Befragung legitimiert keine weiteren Aktionen gegen die AUA, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und den Luftverkehrsstandort", so Ofner in einer Aussendung der WKÖ.