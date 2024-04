AUA-Flugzeug mit Othmar Karas musste nach Wien-Schwechat umkehren

Zwei AUA-Flieger haben am Montag aufgrund von Blitzen aus Sicherheitsgründen umkehren müssen. Am Nachmittag war eine Richtung Brüssel startende Maschine betroffen, berichtete die "Kronen Zeitung" (online), in der sich auch Othmar Karas (ÖVP) befunden habe.

Das zweite AUA-Flugzeug war dann nach 18.00 Uhr in Richtung Neapel abgehoben, sei jedoch in der Höhe von Ödenburg in Ungarn von einem Blitz getroffen worden. Während die Passagiere Richtung Belgien noch am selben Tag ihr Ziel mit einer anderen Maschine erreichten, hieß es für die Fluggäste nach Neapel warten. Laut "Krone" konnte die Reise erst am Dienstag erneut angetreten werden. Die Austrian Airlines (AUA) bestätigten gegenüber der APA die Umkehr der beiden Flugzeuge.