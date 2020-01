AUA: Flüge von und nach China finden planmäßig statt

Trotz des Coronavirus-Ausbruchs finden die Flüge der AUA von und nach China weiterhin statt. Die Lage wird jedoch sehr genau beobachtet.

Die AUA und ihre Mutter Lufthansa fliegen vorerst weiter nach China. "Wir beobachten die Lage in China allerdings sehr genau", sagte ein AUA-Sprecher am Mittwoch auf APA-Anfrage. Aktuell fänden alle Flüge von und nach China planmäßig statt. "Bei Bedarf werden wir in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden über das weitere Vorgehen entscheiden", so der Sprecher weiter.