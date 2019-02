AUA fliegt mit zwei gemieteten Maschinen Kurzstrecken

Einige Kurzstrecken werden bei der AUA ab März mit zwei Miet-Maschinen von Adria Airways zurückgelegt. Der Vertrag mit der slowenischen Fluggesellschaft läuft bis Dezember.

AUA mietet wieder Kurzstrecken-Jets von Adria Airways

Der so genannte Wet-Lease-Vertrag mit der slowenischen Fluggesellschaft läuft bis Dezember. Mit den zwei Canadair CRJ 900 Miet-Jets samt Cockpit- und Kabinen-Crews verspricht sich die AUA (Austrian Airlines) vor allem in der Hochsaison Entlastung und mehr Flexibilität in der Flugplanung. An Bord der gemieteten Maschinen (jeweils 86 Passagier-Sitzplätze) gibt es das AUA-übliche Do&Co-Catering.