AUA: 79 Prozente aller Ankünfte waren 2019 in time

Die AUA hat es 2019 mit Rang zehn wieder unter die Top Ten der pünktlichsten Airlines Europas geschafft, so eine Studie der Analyseplattform Cirium. 79 Prozent aller Ankünfte waren in time. "Ich freue mich, dass wir wieder zu den pünktlichsten Fluggesellschaften Europas gehören, es gibt aber noch Luft nach oben", sagte Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech am Freitag.