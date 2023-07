Attacke auf Fest-Besucher in OÖ: Mutmaßlicher Täter gefunden

Die Polizei hat nach einer Attacke auf einen 29-jährigen Besucher eines Festes in Sankt Veit im Mühlkreis in Oberösterreich einen 22-Jährigen als mutmaßlichen Täter ausgeforscht.

Der Vorfall liegt fast einen Monat zurück. Das Opfer ist nach wie vor in ärztlicher Behandlung, teilte die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Freitag mit.